芝加哥期市：美国小麦期货下跌，因大平原降水和出口销售疲弱

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月10日 - 美国小麦期货周四下跌，交易商称，因一些天气预报指受乾旱袭击的大平原南部将迎来有利作物生长的降雨。
市场在消化美国农业部(USDA)周三发表的报告。USDA在报告中上调2013/14年全球年小麦库存预估。
一位气象学家表示，本周末和下周的骤雨可能为美国大平原南部部份冬麦种植带带来急需的水份，这包括堪萨斯中部。
CBOT-5月小麦缩减跌幅，之前在略低于200日移动均线切入位6.57-3/4美元的水准寻获支撑。
令人失望的周度出口销售报告也向市场施压，USDA称，最新一周出口销售美国旧作小麦4.18万吨，为作物销售年度的低位。新作小麦销售总计34.91万吨，高于预估。
5月合约 结算价收报6.62-1/4美元，跌6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为162,664口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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