纽约期市：ICE咖啡因忧虑巴西作物而涨至两年高位，可可期货下跌

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透纽约/伦敦4月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四触及逾两年高位，连涨第六日，因一份行业预期咖啡豆产量低，使市场重新忧虑干旱将严重降低巴西未来作物季的收成。
可可需求数据令人失望，令可可期货下挫。伦敦白糖期货下滑，5月合约将在下周到期。
阿拉比卡咖啡期货触及2012年2月来最高水平，过去六日累计暴涨约20%，因巴西作物前景持续恶化，投机者增加多头头寸。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.25美分，或3.1%，报每磅2.061美元，之前触及2.0780美元高位，因巴西作物产量下降的前景刺激买入。
巴西咖啡行业协会Abic表示，预料本季巴西咖啡豆产量较上年同期下降4.5%，至4,700万包(每包60公斤)。
巴西关键的咖啡豆种植州的一个小镇宣布进入紧张状态，因为受干旱影响。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 涨25美元，或1.2%，收报每吨2,158美元。
可可期货价格走弱，之前公布的数据显示，欧洲第一季可可加工数据较上年同期上升0.4%，但增幅低于交易商预期大约3%的升幅。
ICE-5月可可合约 录得三周来最大单日跌幅，挫跌41美元，或1.4%，报每吨2,970美元。Liffe-7月可可合约 收跌18英镑，或约1%，报每磅1,869英镑。
Liffe-5月白糖合约 收低5.80美元，或1.3%，报每吨448.90美元。ICE-5月原糖期货 收涨0.04美分，或0.2%，报每磅17.08美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
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