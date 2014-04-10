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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 03:57 BJT

纽约期市：ICE咖啡因忧虑巴西作物而涨至两年高位，可可期货下跌

路透纽约/伦敦4月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四触及逾两年高位，连涨第六日，因一份行业预期咖啡豆产量低，使市场重新忧虑干旱将严重降低巴西未来作物季的收成。

可可需求数据令人失望，令可可期货下挫。伦敦白糖期货下滑，5月合约将在下周到期。

阿拉比卡咖啡期货触及2012年2月来最高水平，过去六日累计暴涨约20%，因巴西作物前景持续恶化，投机者增加多头头寸。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.25美分，或3.1%，报每磅2.061美元，之前触及2.0780美元高位，因巴西作物产量下降的前景刺激买入。

巴西咖啡行业协会Abic表示，预料本季巴西咖啡豆产量较上年同期下降4.5%，至4,700万包(每包60公斤)。

巴西关键的咖啡豆种植州的一个小镇宣布进入紧张状态，因为受干旱影响。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 涨25美元，或1.2%，收报每吨2,158美元。

可可期货价格走弱，之前公布的数据显示，欧洲第一季可可加工数据较上年同期上升0.4%，但增幅低于交易商预期大约3%的升幅。

ICE-5月可可合约 录得三周来最大单日跌幅，挫跌41美元，或1.4%，报每吨2,970美元。Liffe-7月可可合约 收跌18英镑，或约1%，报每磅1,869英镑。

Liffe-5月白糖合约 收低5.80美元，或1.3%，报每吨448.90美元。ICE-5月原糖期货 收涨0.04美分，或0.2%，报每磅17.08美分。(完)

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