美国股市：道琼工业指数大跌1.62%，Nasdaq指数重挫3.10%

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透纽约4月10日 - 美国股市周四重挫，Nasdaq指数录得2011年11月来表现最差的一天，因投资人抛售一度高涨的科技股和生物科技股。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌266.96点，或1.62%，至16,170.22点；标准普尔500指数 收低39.10点，或2.09%，至1,833.08点；Nasdaq指数 收跌129.794点，或3.10%，至4,054.106点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。