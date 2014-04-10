美国股市：道琼工业指数大跌1.62%，Nasdaq指数重挫3.10%

路透纽约4月10日 - 美国股市周四重挫，Nasdaq指数录得2011年11月来表现最差的一天，因投资人抛售一度高涨的科技股和生物科技股。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌266.96点，或1.62%，至16,170.22点；标准普尔500指数 收低39.10点，或2.09%，至1,833.08点；Nasdaq指数 收跌129.794点，或3.10%，至4,054.106点。(完)