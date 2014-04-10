全球金市：金价延续美联储会议记录公布后的涨势，因美股下挫

* 对美联储升息时间的预期进一步推后

* 标普500指数下挫逾2%，且美债收益率下滑，扶助金价

* 中国黄金价格较现货金再度出现贴水

路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周四上涨至逾两周最高，因美股大幅回落，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录显示对未来升息采取谨慎态度后，周四黄金有后续买盘。

下午的交易中，金价与美股的反向联动关系脱钩，尽管标普500指数跌势加速，但金价止步不前。标普500指数周四下挫逾2%，回吐年内录得的有所升幅，跌至平盘之下。

黄金市场对反应美国就业市场状况改善的报告基本无甚反应。美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为30.0万人，降至约七年低位，预估为32.0万人，一周初请失业金人数四周均值为31.6万人。

分析师称，周三美联储会议记录公布后，黄金的买盘加速。

美联储会议记录显示，美联储官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。

“美联储会议记录使影响金市走向的各类因素的格局发生了改变，因现在对美联储升息的忧虑进一步被推后，”RJ O'Brien资深商品经纪Phillip Streible说。

1852 GMT，现货金 上涨0.6%，报每盎司1,319.65美元，稍早触及3月24日来最高的1,324.40美元。

美国6月期金 上涨14.60美元，结算价报每盎司1,320.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。

周四，美国10年期公债收益率跌向2.6%。鍳于投资黄金不会产生利息，金市投资者密切关注美国公债的回报。

中国黄金价格较伦敦现货金周四贴水约2美元，上日为升水。

现货银 升1.1%，报每盎司20.07美元。现货铂金 劲升1.4%，报1,455美元，稍早触及三周高位1,459美元，现货钯金 升1.3%，报788.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1320.50 14.60 1.1 1311.00 1324.90 117,322 COMEX白银期货 20.091 0.321 1.6 19.860 20.400 57,964 COMEX铂金期货 1460.10 21.20 1.5 1441.20 1462.00 8,693 COMEX钯金期货 792.30 9.75 1.2 779.90 794.50 4,225 现货金 1319.65 8.25 0.6 1311.38 1324.40 现货银 20.070 0.220 1.1 19.890 20.360 现货铂金 1455.00 20.10 1.4 1443.40 1459.00 现货钯金 788.50 10.20 1.3 780.35 792.50(完)

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