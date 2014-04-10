欧洲央行：总裁德拉吉称通胀预期仍牢牢受控，准备开始执行QE

路透华盛顿4月10日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四重申，该行为准备开始量化宽松政策以应对低通胀风险，但指出，目前而言，通胀预期仍牢牢受控，与欧洲央行的目标一致。

在华盛顿举行的国际货币与金融委员会会议的一份声明中，德拉吉还表示，将密切关注地缘政治风险和汇率变化对通胀产生的影响。

“近期获得的信息仍符合我们的预期，即一段长时间的低通胀之后，2015年消费者物价将逐步上升，在2016年底前接近2%的水准，”德拉吉在讲话中表示。

通胀下滑的主要原因是能源和未加工食品的价格下降。