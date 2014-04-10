欧洲央行：总裁德拉吉称通胀预期仍牢牢受控，准备开始执行QE

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透华盛顿4月10日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四重申，该行为准备开始量化宽松政策以应对低通胀风险，但指出，目前而言，通胀预期仍牢牢受控，与欧洲央行的目标一致。
在华盛顿举行的国际货币与金融委员会会议的一份声明中，德拉吉还表示，将密切关注地缘政治风险和汇率变化对通胀产生的影响。
“近期获得的信息仍符合我们的预期，即一段长时间的低通胀之后，2015年消费者物价将逐步上升，在2016年底前接近2%的水准，”德拉吉在讲话中表示。
通胀下滑的主要原因是能源和未加工食品的价格下降。
德拉吉还重申了上周欧洲央行管委所作的声明，即欧洲央行不排除进一步放宽货币政策，以及利率将长时间保持在目前低位，甚至更低水准的可能性。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。