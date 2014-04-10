美国股市：Nasdaq指数录得两年半来最大单日跌幅，因生物科技股大跌

* Nasdaq指数录得2011年11月9日来最大单日百分比跌幅

* 生物科技股指数周四表现为2011年8月来最差

* 波动率指数跳升15%

* 道指下挫1.6%，标普500指数大跌2.1%，Nasdaq指数急跌3.1%

路透纽约4月10日 - 美国股市周四重挫，Nasdaq指数录得两年半来最大单日跌幅，因Gilead Sciences 和TripAdvisor 等生物科技股和动能股被大举抛售，令投资人对股市更广泛回落的忧虑加重。

Nasdaq生物科技类指数 劲跌5.6%，为2011年8月来最大单日跌幅，延续近期跌势。Gilead在逾两周前急跌，引发生物科技股和其他近期大涨的个股被大举抛售。Nasdaq生物科技类指数从2月25日创下2,872.29点的纪录高位下跌19.3%。

标普500指数也录得2月3日来最大单日百分比跌幅，而Nasdaq指数较3月5日创下的年内最高收盘水平回落了7%。除了CH Robinson Worldwide 外，所有Nasdaq 100指数成份股全数收低。CH Robinson Worldwide收高1.6%，报53.80美元。

市场卖压也拖累了在周三晚上为首次公开发行(IPO)定价、周四首日挂牌的公司的表现，三只股票全部收跌。

“这是非常大规模的抛售，但并非完全在意料之外，”Charles Schwab活跃交易和衍生部门董事总经理Randy Frederick表示。

“动能股一直带动美股上涨。其中许多股票的股价是受很高的估值和长期前景支撑的，这些估值可能实现，也可能无法实现，问题就在于 '在什么水平股价过高?' 目前而言，我认为它们有些偏高。”

Frederick表示，股市的卖压很可能将蔓延至动能股以外。

Alexion Pharma 是跌幅最大的标普500指数成份股，急跌7.5%，报144.19美元。排行第二的是Gilead Sciences，挫跌7.3%，报65.48美元。排行第三的是TripAdvisor，滑落7%，报81.90美元。

美股从上日的升势中逆转。最新的美联储会议记录显示，决策者较人们预期的更倾向于保持利率在低位，首次推动，美股周三上扬。

道琼工业指数 收跌266.96点，或1.62%，至16,170.22点；标准普尔500指数 收低39.10点，或2.09%，至1,833.08点；Nasdaq指数 收跌129.794点，或3.10%，至4,054.106点。

标普500指数收在其50日移动均线以下，为2月10日来首次。CBOE波动率指数 急升14.98%，收在15.89，仍处于历史低位。

美国政府救助的汽车贷款公司Ally Financial Inc 首日上市收低4.1%，报23.98美元。

两家首日上市的生物科技公司Cerulean Pharma Inc 和Adamas Pharmaceuticals Inc 也下滑。Cerulean下跌2.1%，收报6.85美元，Adamas暴跌12.4%，收报14.01美元。

在互联网有关的科技股中，上年升幅居前的Facebook Inc 劲跌5.2%，报59.16美元，Netflix Inc 挫跌5.2%，收报334.73美元。

成交放量，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所有75亿股股票换手，远高于本月迄今日成交均值68亿股。

纽约证交所涨跌股之比为1:3.6，Nasdaq市场的比率约为1:6.6。(完)