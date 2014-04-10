中国经济：政府应对出台经济刺激措施“非常谨慎”--央行副行长易纲

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
易纲说，出台任何形式的刺激措施都应非常谨慎，因为大家应该相信市场力量是促进成长的自然且最有效的方法，刺激措施并不像自然的市场力量那么有效。他认为政府和央行应该万分谨慎。
谈及人民币汇率 近期波动时，易纲称双向波动是“正常的”。
他指出，今年第一季发生了几件大事：美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债，(中国的)贸易逆差扩大。
“因此，我想说人民币汇率双向波动将会成为一个正常现象，”易纲表示。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。