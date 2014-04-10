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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 07:12 BJT

中国经济：政府应对出台经济刺激措施“非常谨慎”--央行副行长易纲

易纲说，出台任何形式的刺激措施都应非常谨慎，因为大家应该相信市场力量是促进成长的自然且最有效的方法，刺激措施并不像自然的市场力量那么有效。他认为政府和央行应该万分谨慎。

谈及人民币汇率 近期波动时，易纲称双向波动是“正常的”。

他指出，今年第一季发生了几件大事：美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债，(中国的)贸易逆差扩大。

“因此，我想说人民币汇率双向波动将会成为一个正常现象，”易纲表示。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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