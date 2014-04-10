拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，巴西央行会议记录的支撑效果短暂

路透里约热内卢4月10日 - 巴西央行周四公布货币政策会议记录，暗示该国已持续一年的货币紧缩周期可能接近尾声，但未来仍有可能再升息一次。

会议记录一度支撑巴西雷亚尔汇率走升，因投资人怀疑，较之在今年大幅上调指标利率，央行更有可能寻求借助雷亚尔升值以抑制通胀压力。不过雷亚尔兑美元 收盘仍下跌0.9%，报2.2060雷亚尔。

尽管中国贸易数据整体偏弱，但中国3月铜进口量较2月上升逾10%，推高铜价和智利披索 。

智利披索兑美元收涨0.3%，跟随铜价上涨0.6%的强势。铜是智利的主要出口产品。(完)

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