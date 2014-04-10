拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，巴西央行会议记录的支撑效果短暂

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透里约热内卢4月10日 - 巴西央行周四公布货币政策会议记录，暗示该国已持续一年的货币紧缩周期可能接近尾声，但未来仍有可能再升息一次。
会议记录一度支撑巴西雷亚尔汇率走升，因投资人怀疑，较之在今年大幅上调指标利率，央行更有可能寻求借助雷亚尔升值以抑制通胀压力。不过雷亚尔兑美元 收盘仍下跌0.9%，报2.2060雷亚尔。
尽管中国贸易数据整体偏弱，但中国3月铜进口量较2月上升逾10%，推高铜价和智利披索 。
智利披索兑美元收涨0.3%，跟随铜价上涨0.6%的强势。铜是智利的主要出口产品。(完)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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