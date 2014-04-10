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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 06:13 BJT

****日韩经济指标预测--4月11日-4月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
  
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值
    
    4月7日当周
    
    4月10日(四)
    2350  日本企业物价指数(较前月)                       3月        +0.1%      -0.2%    
                          (较上年同期)                              +1.7%      +1.8%  
    
    4月11日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    4月14日当周
    
    4月14日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月15日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月16日(三)
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                   2月           --       -2.3%
              产能利用率指数(较前月)                                 --       +5.9%
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              3月           --        持平
                               (较上年同期)                          --       -0.9%
    2330  日本路透短观调查制造业景气判断指数           4月           --        正18
    
    4月17日(四)
    0500  日本消费者信心指数                           3月           --        38.3
    
    4月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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