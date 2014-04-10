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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 53.18 -3.67 -6.46 5159956

搜狐 61.49 -1.86 -2.94 742037

网易 68.28 +0.37 +0.54 787195

百度 150.97 -6.71 -4.26 6638383

台湾

台湾积体电路 19.82 -0.33 -1.64 2220836

联电 2.16 -0.03 -1.37 290296

日月光 5.58 -0.06 -1.06 113728

硅品精密 7.00 -0.01 -0.14 1130215

和信超媒体 1.28 -0.04 -3.03 426811

友达 3.92 -0.05 -1.26 251641

中华电信 31.09 -0.06 -0.19 39118

台湾国际航电 55.23 -1.88 -3.29 1264446

香港

中国移动 48.00 +0.59 +1.24 494595

中国联通 13.79 +0.07 +0.51 150623

中国电信 46.17 +0.27 +0.59 20227

中芯国际 3.84 -0.02 -0.52 17087

电讯盈科 5.08 +0.03 +0.59 743

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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