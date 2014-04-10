版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 06:51 BJT

美俄欧乌下周将举行会谈 讨论乌克兰危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔4月10日 - 欧盟外交官称，俄罗斯、美国、乌克兰和欧盟将于下周四在日内瓦举行会谈，试图结束乌克兰危机。

三名外交官匿名表示，欧盟外交事务负责人阿什顿（Catherine Ashton）将于周一向欧盟多位外长介绍会谈的有关情况。

“尽管我们在考虑更多制裁，我们仍需要保持对话之门开启。危机要通过谈判解决，”一名外交官说道。

美国负责欧洲事务的助理国务卿纽兰（Victoria Nuland）周三称，美国对下周与俄罗斯商讨乌克兰危机的期望并不高，但必须采取一切努力缓解紧张局势。

“我们对这些会谈并不抱很大期望，但我们认为保持外交之门敞开是非常重要的，”纽兰在一个国会听证会上说道。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐