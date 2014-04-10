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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 06:35 BJT

《日本重要政经日程》--4月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月10日(四)

2350 - 3月企业物价指数

2350 - 日本央行发布3月决策会议纪录

4月11日(五)

--经济财政大臣甘利明在内阁会后召开记者会

0120 - 两个月期贴现国券库标售

0130　- 前任外务省审议官、现任国际战略研究所JRI主席Hitoshi Tanaka发表演说，将论及美国奥巴马总统的亚洲行，以及日本、美国、中国及韩国之间的关系

0130 - 30年期政府公债标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
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