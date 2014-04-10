路透专访：融资环境紧缩或压制亚洲经济成长--IMF副总裁

政策目标之一就是推动日本投资者将资金撤离日本政府公债，转而投向较高风险资产如股票和海外资产，不过这种情况还没怎么出现。

“我们将看到(这种情况)逐步出现，但这需要时间，”他说。“目前而言，日本资金外流尚未对新兴市场产生很大影响。”

筱原尚之还重申其观点，即日本央行现在已经实施了足够的刺激措施，鉴于通胀预期正稳步上升，无需进一步放宽政策。

“即便经济在一定程度上恶化，过度依赖货币政策会让央行在将来更难以重建市场信心，”他表示。

日本央行总裁黑田东彦周二排除了短期内再度放宽政策的可能性，强调日本正处于实现央行物价目标的道路上。

但许多市场人士依然保持怀疑，预期日本央行将在未来几个月再次行动。他们警告称由于上调消费税注定会打压经济，物价上涨可能不会大幅加快。(完)