路透专访：融资环境紧缩或压制亚洲经济成长--IMF副总裁

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
政策目标之一就是推动日本投资者将资金撤离日本政府公债，转而投向较高风险资产如股票和海外资产，不过这种情况还没怎么出现。
“我们将看到(这种情况)逐步出现，但这需要时间，”他说。“目前而言，日本资金外流尚未对新兴市场产生很大影响。”
筱原尚之还重申其观点，即日本央行现在已经实施了足够的刺激措施，鉴于通胀预期正稳步上升，无需进一步放宽政策。
“即便经济在一定程度上恶化，过度依赖货币政策会让央行在将来更难以重建市场信心，”他表示。
日本央行总裁黑田东彦周二排除了短期内再度放宽政策的可能性，强调日本正处于实现央行物价目标的道路上。
但许多市场人士依然保持怀疑，预期日本央行将在未来几个月再次行动。他们警告称由于上调消费税注定会打压经济，物价上涨可能不会大幅加快。(完)
(编译 李爽/戴素萍/王兴亚；审校 徐文焰/侯向明)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。