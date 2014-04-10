版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 06:43 BJT

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值    
    4月7日当周
    
    4月11日(五)
    0300  新西兰央行海外持仓                             3月             --     +61.9%    
    
    4月14日当周
    
    4月14日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月15日(二)
    2245  新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)           第一季             --      +0.1%
                               (较上年同期)                              --      +1.6%
    
    4月16日(三)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    4月17日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。  (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐