欧洲金融：希腊重返债市融资获强劲需求，纾困结束在望

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
希腊政府称，此次发债标志着2,370亿欧元金援相关的严格撙节举措开始结束。撙节举措推动希腊失业率升至27.7%的纪录高位，并令经济规模萎缩近四分之一。
“今天，希腊采取了一个更加果断的举措以结束这场危机，”总理萨马拉斯在电视讲话中表示。“最客观的裁判--市场证实了对我国的信心。”
周四的发债为政府和企业未来在国际市场进行更大规模且成本更低的融资铺平道路。
“这是一个重要信号，表明希腊经济开始重新赢得投资者的信心，”欧盟执委会副主席Siim Kallas表示。
希腊追随爱尔兰和葡萄牙的步伐重返债市，但其融资成本仍属欧元区中最高。不过，强劲的债券需求支持了市场信心，并推动欧元区其他二线国家政府融资成本降至数年低点。(完) (编译 侯向明/李爽；审校 张荻/徐文焰)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选