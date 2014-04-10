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债券 | 2014年 4月 11日 星期五 07:21 BJT

欧洲金融：希腊重返债市融资获强劲需求，纾困结束在望

希腊政府称，此次发债标志着2,370亿欧元金援相关的严格撙节举措开始结束。撙节举措推动希腊失业率升至27.7%的纪录高位，并令经济规模萎缩近四分之一。

“今天，希腊采取了一个更加果断的举措以结束这场危机，”总理萨马拉斯在电视讲话中表示。“最客观的裁判--市场证实了对我国的信心。”

周四的发债为政府和企业未来在国际市场进行更大规模且成本更低的融资铺平道路。

“这是一个重要信号，表明希腊经济开始重新赢得投资者的信心，”欧盟执委会副主席Siim Kallas表示。

希腊追随爱尔兰和葡萄牙的步伐重返债市，但其融资成本仍属欧元区中最高。不过，强劲的债券需求支持了市场信心，并推动欧元区其他二线国家政府融资成本降至数年低点。(完) (编译 侯向明/李爽；审校 张荻/徐文焰)
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