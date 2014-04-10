欧洲金融：希腊重返债市融资获强劲需求，纾困结束在望

希腊政府称，此次发债标志着2,370亿欧元金援相关的严格撙节举措开始结束。撙节举措推动希腊失业率升至27.7%的纪录高位，并令经济规模萎缩近四分之一。

“今天，希腊采取了一个更加果断的举措以结束这场危机，”总理萨马拉斯在电视讲话中表示。“最客观的裁判--市场证实了对我国的信心。”

周四的发债为政府和企业未来在国际市场进行更大规模且成本更低的融资铺平道路。

“这是一个重要信号，表明希腊经济开始重新赢得投资者的信心，”欧盟执委会副主席Siim Kallas表示。