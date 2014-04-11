更正-欧洲金融：希腊重返债市融资获强劲需求，纾困结束在望

(更正：因译文有误，内文第二段“得标利率”表述不准确，删除“得标”二字)

路透伦敦/雅典4月10日 - 两年前频临退出欧元区险境的希腊周四重返债券市场，在其30亿欧元发债交易中，渴求高回报的投资者大量买进。此次发债可能标志着希腊开始停止接受纾困。

希腊发行的五年公债利率为4.95%，这是一个受援助欧元区国家重返市场后，第二低的借款成本。

此次交易是欧盟和国际货币基金组织(IMF)四年前援助希腊后，希腊政府的首次发债，吸引到超过550名投资者的逾200亿欧元需求，其中包括负责此次交易的银行的130亿欧元需求。

和其欧元区伙伴国爱尔兰和葡萄牙不同，希腊最近是在2012年债务违约，其债信评等仍然处于“垃圾级”。

不过该国债券吸引到了投资者，因为在这个利率超低的时期，希腊债券提供了相对较高的回报。欧洲央行可能采取进一步措施来提振欧元区经济的预期，亦增强了市场对高风险国家债券的需求。

希腊政府称，此次发债标志着2,370亿欧元金援相关的严格撙节举措开始结束。撙节举措推动希腊失业率升至27.7%的纪录高位，并令经济规模萎缩近四分之一。

“今天，希腊采取了一个更加果断的举措以结束这场危机，”总理萨马拉斯在电视讲话中表示。“最客观的裁判--市场证实了对我国的信心。”

周四的发债为政府和企业未来在国际市场进行更大规模且成本更低的融资铺平道路。

“这是一个重要信号，表明希腊经济开始重新赢得投资者的信心，”欧盟执委会副主席Siim Kallas表示。