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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 07:19 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元小时图显示超卖，技术面或提供支撑

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* 新西兰元/美元承压，自纽约盘开始遭到抛售，澳元兑新西兰元需求可能是原因

* 五日、10日和20日移动均线向上，波林格区间扩大--偏多趋势确立

* 小时图动能显示超卖应该会提供支撑

* 周三低位和10日移动均线切入位0.8635/45为接下来的支撑位

* 图表：link.reuters.com/tyq48v

(完)

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