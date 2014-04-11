《中国报摘》--中国证券报4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢表示，将推动内地和香港两地基金互认，进一步扩大合格境外机构投资者(QFII)投资额度特别是单个机构投资额度及投资机构范围。此外，首次公开发行(IPO)注册制改革草案年底出台。
* 其他:
--随着投机投资需求挤出和市场环境变化，在未来楼市政策中，“去行政化”可能成为大方向。据悉，部分城市的限购政策将率先淡化或取消，但一、二线热点城市仍将维持现有的政策基调。
--中兴通讯 预计今年一季度实现净利润约4.25-6.37亿元人民币，同比增长107.32%-210.74%。因国际业务毛利率持续好转，国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额大幅提升。
--金地集团 发布权益变动报告书，确认生命人寿为公司第一大股东，历时一年多的金地大股东之争有望告一段落。
--南京新百 公告，将以现金方式对已参股的商圈网增资约3,635.60万元。此前商圈网收购MECOX LANE LTD(麦考林)63.7%股权，由各方股东按持股比例同比例对商圈网进行增资。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇；审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。