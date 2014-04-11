《中国报摘》--中国证券报4月11日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢表示，将推动内地和香港两地基金互认，进一步扩大合格境外机构投资者(QFII)投资额度特别是单个机构投资额度及投资机构范围。此外，首次公开发行(IPO)注册制改革草案年底出台。

* 其他:

--随着投机投资需求挤出和市场环境变化，在未来楼市政策中，“去行政化”可能成为大方向。据悉，部分城市的限购政策将率先淡化或取消，但一、二线热点城市仍将维持现有的政策基调。

--中兴通讯 预计今年一季度实现净利润约4.25-6.37亿元人民币，同比增长107.32%-210.74%。因国际业务毛利率持续好转，国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额大幅提升。

--金地集团 发布权益变动报告书，确认生命人寿为公司第一大股东，历时一年多的金地大股东之争有望告一段落。