《中国报摘》--其他报纸重要消息4月11日

**上海证券报**

--中国保监会批复人保集团 在香港设立资产管理公司，为第10家险资在香港设立的资产管理公司。

--国家发改委能源专家表示，中国正在酝酿实施能源消费总量控制计划，其中主要就是煤炭消费总量控制。具体为计划用10年时间开发3,000亿立方米天然气来替代中国3.2亿吨煤。

**21世纪经济报 道**

--据悉，江苏盐业集团旗下两家二级子公司近期已停产，且出现资金周转困难，部分银行贷款逾期。上述两家子公司银行逾期贷款分别为2.59亿元和0.89亿元人民币，部分银行已向法院提起诉讼。

--据了解，酝酿多时的信托公司净资本管理新规相关征求意见稿近日下发，拟对信托公司执行三年的净资本计算标准做出调整。同时也首度对行业内一直难以言明的“通道业务”定义标准制定明细。

**东方早报**

--国际货币基金组织(IMF)报告建议，中国应更有力控制信贷，但不希望过快收紧宽松的信贷环境，以免引发金融市场恐慌。(完)