《中国报摘》--其他报纸重要消息4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
**上海证券报**
--中国保监会批复人保集团 在香港设立资产管理公司，为第10家险资在香港设立的资产管理公司。
--国家发改委能源专家表示，中国正在酝酿实施能源消费总量控制计划，其中主要就是煤炭消费总量控制。具体为计划用10年时间开发3,000亿立方米天然气来替代中国3.2亿吨煤。
**21世纪经济报 道**
--据悉，江苏盐业集团旗下两家二级子公司近期已停产，且出现资金周转困难，部分银行贷款逾期。上述两家子公司银行逾期贷款分别为2.59亿元和0.89亿元人民币，部分银行已向法院提起诉讼。
--据了解，酝酿多时的信托公司净资本管理新规相关征求意见稿近日下发，拟对信托公司执行三年的净资本计算标准做出调整。同时也首度对行业内一直难以言明的“通道业务”定义标准制定明细。
**东方早报**
--国际货币基金组织(IMF)报告建议，中国应更有力控制信贷，但不希望过快收紧宽松的信贷环境，以免引发金融市场恐慌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。