全球能源：普京警告对乌克兰断供天然气可能影响到欧洲，美国表示谴责

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
俄罗斯的供应满足欧洲30%的天然气需求，且其中半数需途经乌克兰。
美国谴责俄罗斯，利用其庞大的能源储备优势来施压乌克兰。“我们谴责俄罗斯以能源做为强迫乌克兰的工具，”美国务院发言人Jen Psaki称。
国营的Gazprom在2005-2006年和2008-2009年价格争议期间，停止向乌克兰供应天然气，导致欧洲国家供应也减少。
俄罗斯官员表示，与乌克兰的供气买卖为纯商业性质，乌克兰到周一的截止期限前未能履行3月供气款项的支付，使俄被迫采取行动。
“我们正设法找出折衷办法，但俄罗斯人提出的要求让人无法接受。我们致力避免使用武力，但仍不排除那个选项。”乌克兰内政部副部长Serhiy Yarovy告诉记者。
乌克兰总理Arseny Yatseniuk周五将前往顿涅次克，商讨这场危机相关事宜。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/郑茵)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。