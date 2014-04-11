全球能源：普京警告对乌克兰断供天然气可能影响到欧洲，美国表示谴责

俄罗斯的供应满足欧洲30%的天然气需求，且其中半数需途经乌克兰。

美国谴责俄罗斯，利用其庞大的能源储备优势来施压乌克兰。“我们谴责俄罗斯以能源做为强迫乌克兰的工具，”美国务院发言人Jen Psaki称。

国营的Gazprom在2005-2006年和2008-2009年价格争议期间，停止向乌克兰供应天然气，导致欧洲国家供应也减少。

俄罗斯官员表示，与乌克兰的供气买卖为纯商业性质，乌克兰到周一的截止期限前未能履行3月供气款项的支付，使俄被迫采取行动。

“我们正设法找出折衷办法，但俄罗斯人提出的要求让人无法接受。我们致力避免使用武力，但仍不排除那个选项。”乌克兰内政部副部长Serhiy Yarovy告诉记者。

乌克兰总理Arseny Yatseniuk周五将前往顿涅次克，商讨这场危机相关事宜。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/郑茵)