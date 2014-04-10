日本数据：3月国内企业物价指数同比升1.7%，符合预期

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透东京4月11日 - 日本央行周五公布数据显示，日本3月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升1.7%，符合市场预估中值。2月时为同比上升1.8%。
整体最终商品物价较上年同期上涨0.8%。
国内最终商品物价则较上年同期持平。
下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：
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3月 2月 1月 3月指数
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年变动率 +1.7 +1.8 +2.4 102.8
月变动率 持平 -0.1 +0.1
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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。