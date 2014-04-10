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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 07:58 BJT

日本数据：3月国内企业物价指数同比升1.7%，符合预期

路透东京4月11日 - 日本央行周五公布数据显示，日本3月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升1.7%，符合市场预估中值。2月时为同比上升1.8%。

整体最终商品物价较上年同期上涨0.8%。

国内最终商品物价则较上年同期持平。

下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：

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3月 2月 1月 3月指数

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年变动率 +1.7 +1.8 +2.4 102.8

月变动率 持平 -0.1 +0.1

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
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