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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 07:56 BJT

中港个股：中兴通讯预计第一季净利增长1-2倍，因国际合同毛利上升等

路透上海4月11日 - 中国第二大通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司 周五公告预计，今年一季度公司净利将同比增长1-2倍，因其国际合同毛利上升等。

中兴通讯 预计一季度实现净利4.25-6.37亿元人民币，上年同期为2亿499.6万元，增幅区间为107.32%-210.74%；每股盈利为0.12-0.19元。

公告指出，一季度净利大幅增长主要是由于公司持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、以及国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额均有较大提升。

中兴通讯计划下周五（18日）公布一季报。其A股周四收报13.43元，过去一个月累计上涨8.3%。（完）

欲了解详情，可点选深交所网站　here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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