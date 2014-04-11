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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:13 BJT

《香港报摘》--经济日报4月11日

* 头版头条：

--中国总理李克强亲自拍板，“沪港通”两地股市资金互通车进入倒数阶段，预计6个月后通车，沪港投资者将可买卖对方市场股份。

* 其他：

--恒生银行 执行董事冯孝忠表示，现时本港人民币外滙每日交易量约50-60亿美元，“港股通”每日投资额度相当于15亿美元，若用尽每日额度，有望激活本港人民币外滙每日交易量增约两成，带动银行外滙收益增加。

--现时本港居民兑换人民币仍受每日上限两万元的限制，渣打 大中华区兼香港区行政总裁洪丕正认为，取消兑换上限与“沪港通”是相连政策，预料中国央行将会有序安排。

--旗下品牌包括UNIQLO的迅销（FAST RETAIL） 截至2月底止上半年纯利按年下跌1.4%，因汇兑溢利下降，公司调低全年纯利预测4.3%至880亿日圆。

--中国海外 首季总合约销售额351.3亿港元，按年跌12%，期内合约均价每平方米1.8万港元，按年升15%。

--中信集团董事长兼中信泰富 主席常振明表示，关于中信集团注资中信泰富在香港上市的问题，将于16日（下周三）发表公告。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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