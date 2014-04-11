《香港报摘》--经济日报4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
* 头版头条：
--中国总理李克强亲自拍板，“沪港通”两地股市资金互通车进入倒数阶段，预计6个月后通车，沪港投资者将可买卖对方市场股份。
* 其他：
--恒生银行 执行董事冯孝忠表示，现时本港人民币外滙每日交易量约50-60亿美元，“港股通”每日投资额度相当于15亿美元，若用尽每日额度，有望激活本港人民币外滙每日交易量增约两成，带动银行外滙收益增加。
--现时本港居民兑换人民币仍受每日上限两万元的限制，渣打 大中华区兼香港区行政总裁洪丕正认为，取消兑换上限与“沪港通”是相连政策，预料中国央行将会有序安排。
--旗下品牌包括UNIQLO的迅销（FAST RETAIL） 截至2月底止上半年纯利按年下跌1.4%，因汇兑溢利下降，公司调低全年纯利预测4.3%至880亿日圆。
--中国海外 首季总合约销售额351.3亿港元，按年跌12%，期内合约均价每平方米1.8万港元，按年升15%。
--中信集团董事长兼中信泰富 主席常振明表示，关于中信集团注资中信泰富在香港上市的问题，将于16日（下周三）发表公告。（完）
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0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。