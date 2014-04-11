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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:03 BJT

日本数据：3月M3货币供应额较上年同期增长2.9%

路透东京4月11日 - 日本央行周五公布，3月M3货币供应额较上年同期增长2.9%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

3月 2月 1月 上年3月

M2 +3.5 +4.0 +4.3 +3.1

M3 +2.9 +3.2 +3.5 +2.5

广义流动性 +3.7 +4.2* +4.5* +1.5

注：*为修正数据。

参看完整表格，可点选日本央行网站 (here)。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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