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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:26 BJT

《全球汇市》美元竭力寻找支撑，中国通胀数据为下个关注焦点

澳元是本周表现最佳的货币之一，澳元兑美元 升穿0.94美元触及五个月高点。

澳洲周四公布亮丽的就业数据，意味着澳洲央行将能实现利率持稳一段时间的承诺。

中国将在0030GMT左右公布通胀数据，这是周五亚洲市场的主要焦点。若通胀意外上行，可能让市场不安，因这可能会限制必要时进一步实施刺激的空间。

中国总理李克强周四排除了大规模刺激措施的可能性，尽管进出口大幅下滑，增添了经济放缓的忧虑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3889 1.3887 +0.01 +1.05 1.3745

美元/日圆 101.33 101.50 -0.17 -3.77 105.30

欧元/日圆 140.72 140.97 -0.18 -2.77 144.73

美元/瑞郎 0.8759 0.8764 -0.06 -1.89 0.8928

英镑/美元 1.6771 1.6783 -0.07 +1.30 1.6556

美元/加元 1.0935 1.0933 +0.02 +2.97 1.0620

澳元/美元 0.9380 0.9413 -0.35 +5.24 0.8913

新西兰元/美元 0.8656 0.8680 -0.28 +5.48 0.8206

澳元/日圆 95.050 95.530 -0.50 +1.28 93.850

新西兰元/日圆 87.710 88.100 -0.44 +1.50 86.410

英镑/日圆 169.94 170.36 -0.25 -2.52 174.33

澳元/新西兰元 1.0834 1.0838 -0.04 -0.13 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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