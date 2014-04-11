《全球汇市》美元竭力寻找支撑，中国通胀数据为下个关注焦点

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
澳元是本周表现最佳的货币之一，澳元兑美元 升穿0.94美元触及五个月高点。
澳洲周四公布亮丽的就业数据，意味着澳洲央行将能实现利率持稳一段时间的承诺。
中国将在0030GMT左右公布通胀数据，这是周五亚洲市场的主要焦点。若通胀意外上行，可能让市场不安，因这可能会限制必要时进一步实施刺激的空间。
中国总理李克强周四排除了大规模刺激措施的可能性，尽管进出口大幅下滑，增添了经济放缓的忧虑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3889 1.3887 +0.01 +1.05 1.3745
美元/日圆 101.33 101.50 -0.17 -3.77 105.30
欧元/日圆 140.72 140.97 -0.18 -2.77 144.73
美元/瑞郎 0.8759 0.8764 -0.06 -1.89 0.8928
英镑/美元 1.6771 1.6783 -0.07 +1.30 1.6556
美元/加元 1.0935 1.0933 +0.02 +2.97 1.0620
澳元/美元 0.9380 0.9413 -0.35 +5.24 0.8913
新西兰元/美元 0.8656 0.8680 -0.28 +5.48 0.8206
澳元/日圆 95.050 95.530 -0.50 +1.28 93.850
新西兰元/日圆 87.710 88.100 -0.44 +1.50 86.410
英镑/日圆 169.94 170.36 -0.25 -2.52 174.33
澳元/新西兰元 1.0834 1.0838 -0.04 -0.13 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/张若琪/郑茵/王冠中; 审校 龚芳/王兴亚/许娜/李爽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。