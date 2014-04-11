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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:15 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元跌破0.9400，因澳元兑日圆遭到抛售

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* 澳元兑美元跌破小时图支撑位0.9400，因澳元兑日圆遭到抛售

* 在美股大跌后，多头有点紧张不安

* 支撑位为澳洲公布强劲就业报告前的水准0.9380/85

* 昨日低位0.9371为重要支撑位，若失守将结束连续五日低位垫高的局面

* 日股以外的亚股表现将至关重要。(完)

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