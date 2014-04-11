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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:25 BJT

《香港报摘》--信报4月11日

* 头版头条：

--沪港通的政策开绿灯，最快今年10月推出。

* 其他：

--比亚迪 汽车销售副总经理李云飞称，公司3月份汽车销量按年减少24.6%至3.9万辆，其中混合动力车“秦”销877辆，纯电动车e6销量255辆。

--中播控股 按1:2比例供股集资，净额约2.6亿港元主要用于收购电视台；集团希望将与中央电视台合作播放数码电视的服务扩大至美国主要地区市场。

--奇虎360 副总裁李涛称，公司未来将集中开展互联网金融及智能家电的保安服务，今年能够与部分香港银行合作为用户提供安全手机支付服务，并通过投资入股方式发展东南亚与巴西等新兴市场。

--阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下即时通讯平台“来往”发表游戏平台上首只社交游戏“疯狂来往”。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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