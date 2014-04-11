国际油市：美国原油期货下跌，受中国疲弱数据和利比亚出口预期影响

中国3月出口意外连续第二个月下滑，进口亦大幅减少，强化对于制造业疲弱和经济成长放缓的忧虑。

石油输出国组织(OPEC)将2014年全球对其原油需求下调，并结束了对全球原油消费增长预期的一轮上调，凸显出其对经济的担忧。

利比亚国家石油公司周四解除东部港口Hariga的不可抗力因素。而近期重新开放的港口Zueitina则仍面临不可抗力因素。

乌克兰地缘政治紧张情势，抑制了油市跌幅。俄罗斯总统普京周四警告称，如果俄罗斯因为乌克兰欠费而停止向其供应天然气，对欧洲的天然气供应也可能受到影响。 (完)

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