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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月11日

路透香港4月11日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7527港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收低266.96点，或1.62%，报16,170.22点。因令投资人对股市更广泛回落的
 忧虑加重。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       164.810    0.50      41895            12.777      -0.18
 中国铝业                      10.220    9.54     225047             3.169       0.29
 中国移动                      48.000    1.24     494595            74.426      -0.90
 中国人寿                      43.340   -0.66     132640            22.400      -1.54
 中石油                       113.920    1.15      43924             8.832      -0.32
 中石化                        93.980   -0.39      47074             7.286      -0.74
 汇丰控股                      51.550   -0.56    2261225            79.930      -1.08
 中电信                        46.170    0.59      20227             3.579      -0.57
 中国联通                      13.790    0.51     150623            10.691      -1.19
 兖州煤业                       8.380    6.75     169849             6.497       0.10
 华能国际                      40.500   -0.17      15218             7.850       0.12
 南方航空                      16.680    3.28      17669             2.586       0.24
 东方航空                      17.450    2.53      14791             2.706      -0.53
 中芯国际                       3.840   -0.52      17087             0.595      -0.77（完）
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