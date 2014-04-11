《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透香港4月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7527港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低266.96点，或1.62%，报16,170.22点。因令投资人对股市更广泛回落的 忧虑加重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 164.810 0.50 41895 12.777 -0.18 中国铝业 10.220 9.54 225047 3.169 0.29 中国移动 48.000 1.24 494595 74.426 -0.90 中国人寿 43.340 -0.66 132640 22.400 -1.54 中石油 113.920 1.15 43924 8.832 -0.32 中石化 93.980 -0.39 47074 7.286 -0.74 汇丰控股 51.550 -0.56 2261225 79.930 -1.08 中电信 46.170 0.59 20227 3.579 -0.57 中国联通 13.790 0.51 150623 10.691 -1.19 兖州煤业 8.380 6.75 169849 6.497 0.10 华能国际 40.500 -0.17 15218 7.850 0.12 南方航空 16.680 3.28 17669 2.586 0.24 东方航空 17.450 2.53 14791 2.706 -0.53 中芯国际 3.840 -0.52 17087 0.595 -0.77（完）
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。