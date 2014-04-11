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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 09:00 BJT

东欧情势：奥巴马称美国及其伙伴国需准备加大对俄罗斯的制裁

路透华盛顿4月10日 - 美国白宫称，总统奥巴马和德国总理梅克尔周四讨论了就乌克兰议题对俄罗斯可能的加大制裁行动，再度呼吁俄罗斯从俄乌边界地区撤军。

美国称，亲俄的分裂分子“明显得到了俄罗斯的支持”，他们通过“精心安排的煽动和破坏活动”，冲击乌克兰的稳定性。

“奥巴马强调了美国、欧盟和其他全球伙伴国需要做好准备为俄罗斯局势进一步升级实施进一步制裁，”白宫在一份声明中称。(完)

(编译 李爽 审校 王冠中)
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