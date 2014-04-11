版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:35 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元1.6820失守，可能形成双重顶

0019GMT

* 英镑兑美元盘初小跌

* 日股下跌2.7%，盘初市场规避风险，英镑兑美元先前在2014年高位1.6823止步

* 若收在1.6740下方，则英镑回落可能形成双重顶

* 五日、10日及20日移动均线及动能指标向上--偏多趋势确立

* 纽约盘1.6754/1.6791为初步支撑／阻力位

* 图表：link.reuters.com/jar48v

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐