版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:30 BJT

《香港重要政经日程》--4月11日-4月17日

================== 今日重要政经消息=================

4月11日（周五）

--11:30 国际货币基金（IMF）全球金融稳定报告记者会。

================== 近期重要政经消息=================

4月14日（周一）

-- 金管局公布3月底止外汇基金境外资产。

-- 南车时代电气 公布首季业绩。

--14:00 利福地产 周年股东大会。

--16:00 利福国际 周年股东大会。

4月15日（周二）

-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。

--10:00 申银万国 周年股东大会。

--10:30 海通国际 周年股东大会。

--11:00 置富产业信托 周年股东大会。

4月16日（周三）

-- 光谷联合 公布全年业绩。

*--09:30 绿地香港 股东特别大会。

--10:30 太平洋航运 周年股东大会。

--15:00 中国联通 周年股东大会。

*--16:30 港交所 周年股东大会。

4月17日（周四）

-- 中国联通 公布首季业绩。

-- 长城汽车 公布首季业绩。

-- 哈尔滨银行 公布首季业绩。

-- 中兴通讯 公布首季业绩。

--10:00 凯德商用 在新加坡举行周年股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐