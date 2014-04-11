《香港重要政经日程》--4月11日-4月17日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
================== 今日重要政经消息=================
4月11日（周五）
--11:30 国际货币基金（IMF）全球金融稳定报告记者会。
================== 近期重要政经消息=================
4月14日（周一）
-- 金管局公布3月底止外汇基金境外资产。
-- 南车时代电气 公布首季业绩。
--14:00 利福地产 周年股东大会。
--16:00 利福国际 周年股东大会。
4月15日（周二）
-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。
--10:00 申银万国 周年股东大会。
--10:30 海通国际 周年股东大会。
--11:00 置富产业信托 周年股东大会。
4月16日（周三）
-- 光谷联合 公布全年业绩。
*--09:30 绿地香港 股东特别大会。
--10:30 太平洋航运 周年股东大会。
--15:00 中国联通 周年股东大会。
*--16:30 港交所 周年股东大会。
4月17日（周四）
-- 中国联通 公布首季业绩。
-- 长城汽车 公布首季业绩。
-- 哈尔滨银行 公布首季业绩。
-- 中兴通讯 公布首季业绩。
--10:00 凯德商用 在新加坡举行周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。