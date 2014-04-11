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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:45 BJT

《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月11日(五)

多伦多--安大略省财政部长Charles Sousa在多伦多洲际酒店发表演讲(1600)。

华盛顿--德国财长朔伊布勒在华盛顿外交关系中心(Center on Foreign Relations)发表演讲(1715)。

东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2014年春季会议(至4月13日)。

4月13日(日)

华盛顿--法国央行总裁诺亚和日本央行前总裁福井俊彦在国际金融协会2014年国际资本市场与新兴市场圆桌会议上做总结发言(1615)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在IMF春季会议上讲话，主题为“在货币政策框架中纳入金融稳定考量”(1730)。

华盛顿--欧洲央行执委科尔出席国际货币基金组织(IMF)主办的“新常态下的货币政策”会议，参加主题为“正常时期央行是否应继续盯住长期债券收益率”的小组讨论(1930)。

4月14日(一)

暂无重要经济事件。

4月15日(二)

孟买--前美联储主席贝南克访问印度。

堪培拉--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲经济学会发表讲话(0230)。

美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞(1300)。

美国班戈--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Husson大学就经济前景发表演说(2000)。

美国法哥--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一场市政厅论坛致开幕辞(0000)。

4月16日(三)

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会讲话(0615)。

美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞(1150)。美联储理事史坦将与会并发表讲话(1200)。洛克哈特还将致闭幕词(1530)。

渥太华--加拿大央行公布政策利率声明和货币政策报告。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

4月17日(四)

暂无重要经济事件。

4月18日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校　戴素萍)
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