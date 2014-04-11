《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月11日

*工商时报：

--金管会将引国际金融业务分行(OBU)资金投资台湾。金管会宣布，将开放OBU得销售〞涉台〞基金，即投资台湾证券市场比重不超过基金净资产30%的境外基金及境内投信发行的多币别跨国基金，由于OBU有许多境内人士汇出的资金，高达数兆台币，这项开放对资本市场是利多。

--财政部表示，在营业税、关税及综所税挹注下，今年第一季税收总额为3,341亿台币，较去年同期大增227亿台币，年成长7.3%；官员表示，今年以来税收逐月正成长，全年税收超征机率〞很乐观〞。

--前副总统萧万长与大陆国务院总理李克强举行〞萧李会〞。萧万长会见时并未提及台湾服贸争议，但他强烈表达台湾希望参与区域经济整合，以避免被边缘化的意愿，而李克强也给予〞正面、善意的回应〞。

--经济部长张家祝表示，若服贸持续卡关，不只影响台湾加入区域经济整合的时程，衍生产业空洞化后，还将引爆下一波产业出走潮。

*经济日报：

--上市柜企业3月营收出炉，受惠于景气复苏确立，以及2月工作天数较少，订单延至3月的〞递延出货〞效应，联发科 、正新 、汉微科 等86家公司营收创下新高，营运大放异彩。

--为打亚洲盃的并购计画预作准备，三商美邦人寿将提高额定资本额，一口气增加至250亿台币大关，以并购中国大陆及东南亚的保险相关事业。

--大陆国务院总理李克强今天在〞萧李会〞时表示，中国大陆愿在对外开放时，〞先一步〞或对台开放〞幅度更大一些〞；两岸扩大经济合作，有利于为台湾参与区域经济合作创造更好条件。

--反服贸学运对两岸关系冲击余波荡漾，中共国台办主任张志军昨天表示，这次事件给他一个启示，下次访问台湾时要与各领域的人接触，尤其是基层民众和中小企业；他说，有报导两岸经贸受益面不均衡，受益更多是大企业，而不是中小企业和基层民众，大陆希望台湾所有人都能享受两岸和平发展的红利。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。