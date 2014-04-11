《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
*工商时报：
--金管会将引国际金融业务分行(OBU)资金投资台湾。金管会宣布，将开放OBU得销售〞涉台〞基金，即投资台湾证券市场比重不超过基金净资产30%的境外基金及境内投信发行的多币别跨国基金，由于OBU有许多境内人士汇出的资金，高达数兆台币，这项开放对资本市场是利多。
--财政部表示，在营业税、关税及综所税挹注下，今年第一季税收总额为3,341亿台币，较去年同期大增227亿台币，年成长7.3%；官员表示，今年以来税收逐月正成长，全年税收超征机率〞很乐观〞。
--前副总统萧万长与大陆国务院总理李克强举行〞萧李会〞。萧万长会见时并未提及台湾服贸争议，但他强烈表达台湾希望参与区域经济整合，以避免被边缘化的意愿，而李克强也给予〞正面、善意的回应〞。
--经济部长张家祝表示，若服贸持续卡关，不只影响台湾加入区域经济整合的时程，衍生产业空洞化后，还将引爆下一波产业出走潮。
*经济日报：
--上市柜企业3月营收出炉，受惠于景气复苏确立，以及2月工作天数较少，订单延至3月的〞递延出货〞效应，联发科 、正新 、汉微科 等86家公司营收创下新高，营运大放异彩。
--为打亚洲盃的并购计画预作准备，三商美邦人寿将提高额定资本额，一口气增加至250亿台币大关，以并购中国大陆及东南亚的保险相关事业。
--大陆国务院总理李克强今天在〞萧李会〞时表示，中国大陆愿在对外开放时，〞先一步〞或对台开放〞幅度更大一些〞；两岸扩大经济合作，有利于为台湾参与区域经济合作创造更好条件。
--反服贸学运对两岸关系冲击余波荡漾，中共国台办主任张志军昨天表示，这次事件给他一个启示，下次访问台湾时要与各领域的人接触，尤其是基层民众和中小企业；他说，有报导两岸经贸受益面不均衡，受益更多是大企业，而不是中小企业和基层民众，大陆希望台湾所有人都能享受两岸和平发展的红利。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。