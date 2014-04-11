金砖国家：4月10日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透4月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月10日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.68%，报1,021.74点。
中国股市：沪综指收升1.4%至近两个月新高，受沪港通试点启动利好消息提振
中国汇市：人民币即期收贬，贸易数据影响偏中性但疑似干预仍出现
香港股市：收在逾三个月高位，受与内地交易所互通机制消息提振
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拉美股市：巴西股市下跌，因中国贸易数据疲弱加深有关中国对拉美地区大宗商品出口需求的疑虑。MSCI明晟拉美指数 收高0.2%，报3,275.86点。巴西股市Bovespa指数 下滑0.11%报51,127.48点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，巴西央行会议记录的支撑效果短暂
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南非股市：连续第三日上涨，电商暨媒体集团Naspers 引领涨势，因其持股的腾讯控股大幅上扬。指标Top-40绩优股指数 收高0.40%报43,609.39点，综合指数 涨0.49%至纪录收盘新高48,529.88点。
南非汇市：兰特兑美元续升，目标10.25兰特水准
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印度股市：自盘中触及的纪录高点回落，最终收平，因下周即将公布企业季度财报以及通胀数据，市场心态谨慎，Infosys Ltd 等绩优股受到获利了结影响。BSE指数 最高上涨0.4%至纪录高点22,792.49点，收盘仅上涨0.06%。NSE指数 最高亦涨0.33%至6,819.05点的纪录高位，收盘持平。
印度汇市：几近收平，在一系列经济数据公布前市场心态谨慎，且国有银行美元买需也拖累信心。卢比兑美元 收在60.07/08，上日收盘价为60.14/15。 INR/]
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上扬1.71%收报663.70点。指标RTS指数 收高1.96%，报1,213.460点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.20%，至35.5700卢布；卢布兑欧元 贬值0.25%，至49.3840卢布。(完) (整理 郑茵; 审校 李爽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。