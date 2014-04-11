《台湾重要政经日程》--4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
===================今日重要政经消息=============================
4/11(五)
-- 9:00 立法院院会。
--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币。
================================================================
4/16(三) *--开发金控 投资人说明会。
4/17(四)
--14:00 台积电 投资人说明会。
4/21(一)
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。
4/22(二)
--12:30 央行代财政部标售20年期103甲7期公债，预计金额350亿台币。
--8:30 主计总处公布3月季调失业率，2月为4.05%。
4/23(三)
--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。
4/25(五)
--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。
4/30(三) *--友达 公布第一季财报。
5/5(一)
--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。
5/6 (二)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。
5/7(三)
--1600 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。
5/8 (四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。