两岸经贸：中国总理称两岸扩大经济合作有利台湾参与区域经济合作--报载

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透台北4月11日 - 台湾本地媒体报导，前副总统萧万长与大陆国务院总理李克强上日在博鳌论坛见面，会中李克强表示，两岸进一步扩大经济合作，有利为台湾参与区域经济合作创造更好的条件。
台湾的中央社报导，李克强也表示，大陆愿意首先与台湾民众分享大陆经济发展带来的机遇，在两岸经济合作中照顾台湾民众利益，在对外开放时〞先一步对台湾开放，或者对台湾开放的幅度更大一些〞，促进两岸经济融合与共同发展。
中央社也引述李克强也称，当前经济全球化和区域经济整合势头不减，〞两岸进一步扩大经济合作，促进经济融合，也有利于为台湾参与区域经济合作创造更好的条件，我们真诚希望台湾同胞能把握住这些机遇〞。
针对台湾本地发生大型反两岸服贸协议签订的事件 ，中央社引述萧万长会后在记者会上指出，他并没有和李克强讨论到两岸服务贸易协议的相关议题。
萧万长也呼吁，两岸还应积极面对台湾参与区域经济整合的问题，打造台湾参与RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)和TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)的路径图，化解台湾经济边缘化的疑虑，为两岸创造互利双赢。
至于大陆将于2015年谈完RCEP协议，如今只剩一年多的时间。萧万长表示，RCEP国家都是台湾主要的贸易对象，这些国家与台湾经贸往来，占台湾GDP的58%。若是明年底谈完，后年零关税生效，而台湾又未能加入，则台湾将面临严重的边缘化。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。