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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 08:57 BJT

全球金市：现货金逼近两周半高位，有望创下一个月来最佳单周表现

周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录显示，对未来升息采取谨慎态度，这令金市投资者感到宽慰。

Nasdaq周四创约两年半来最大单日跌幅，这提振了黄金的避险魅力。

SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少0.26吨至806.22。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/孙茉莉; 审校 李爽)
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