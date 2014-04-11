中国企业：宇培获RRJ资本和淡马锡旗下狮诚控股共2.5亿美元融资

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透上海4月11日 - 中国最大的民营物流仓储物业开发商之一的上海宇培集团周四稍晚宣布，公司已与RRJ资本（RRJ Capital）和新加坡主权基金淡马锡 旗下狮诚控股管理的投资机构签署协议，获得共计2.5亿美元的融资。
公司新闻稿称，此轮融资以及去年凯雷集团 和The Townsend Group对宇培提供的2亿美元融资，完成了宇培近阶段进行全国仓储物业拓展所需的股权融资。宇培将继续在全国开发仓储物业组合，加速完成公司在2017年拥有逾340万平米物流仓库的计划。
RRJ资本创始人、董事长王忠信曾在厚朴基金和高盛 任职，联席董事长王忠文曾担任淡马锡首席投资官，RRJ资本目前管理两只基金规模为59亿美元。
去年6月，宇培与凯雷签署战略投资协议，双方将在未来三年内共同投资、开发、建设超过300万平方米的国际标准仓储设施，实现资产规模450万平方米、资产价值超过200亿元人民币，并推动资产在香港的整体上市。
上海宇培致力于电子商务、仓储设施和现代物流一体化运营的产业园区专业开发商，主要合作伙伴包括德国博世西门子、日本伊藤忠、美国可口可乐 、阿里巴巴、京东商城、小米科技等知名企业。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。