中国企业：宇培获RRJ资本和淡马锡旗下狮诚控股共2.5亿美元融资

路透上海4月11日 - 中国最大的民营物流仓储物业开发商之一的上海宇培集团周四稍晚宣布，公司已与RRJ资本（RRJ Capital）和新加坡主权基金淡马锡 旗下狮诚控股管理的投资机构签署协议，获得共计2.5亿美元的融资。

公司新闻稿称，此轮融资以及去年凯雷集团 和The Townsend Group对宇培提供的2亿美元融资，完成了宇培近阶段进行全国仓储物业拓展所需的股权融资。宇培将继续在全国开发仓储物业组合，加速完成公司在2017年拥有逾340万平米物流仓库的计划。

RRJ资本创始人、董事长王忠信曾在厚朴基金和高盛 任职，联席董事长王忠文曾担任淡马锡首席投资官，RRJ资本目前管理两只基金规模为59亿美元。

去年6月，宇培与凯雷签署战略投资协议，双方将在未来三年内共同投资、开发、建设超过300万平方米的国际标准仓储设施，实现资产规模450万平方米、资产价值超过200亿元人民币，并推动资产在香港的整体上市。