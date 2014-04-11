香港个股：腾讯设立50亿美元全球中期票据计划，提高中长期融资灵活性

路透香港4月11日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 称，公司设立50亿美元的全球中期票据计划，以提高中长期融资或资本管理的灵活性及效率。

腾讯周四晚间在联交所一份声明中称，该计划仅可向专业投资者发行本金额最多50亿美元（或其他货币的等值金额）的一系列票据，发行所得款项基本用作一般企业用途。

“计划乃为了让票据得以不时提取而设立，而本公司目前无意提取计划的全部金额。”腾讯并称，计划项下的票据本金额及提取时间须取决于多项因素而定，包括但不限于市场状况及其企业需求。

腾讯已委任德意志银行 为计划的安排行。

该股周四收报563港元，过去一个月累计跌逾8%。（完）

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