港报财经评论：互通受惠股，上车靠分析--经济日报4月11日

互通受惠股，上车靠分析/ 林瑞芬

获李克强总理开金口推动沪港股市互联互通，作用等同早前推上海自贸区，政治屏障已解，提振港股，昨收23,186，升1.5%；成交额激增至1,069亿港元。上证指数昨亦涨1.38%至2,134，初步完成小型头肩底量度升幅，之后可否如愿呈双底再涨，2,150为中期阻力关键，突破好世界！

2007年港股直通车消息一出，当年恒指由19,000多点涌涨至31,000多点，最终车被煞停，港股亦因美国次贷危机爆发引致金融风暴，满地蟹民，教训至今始终未忘。6年后的今日，再推出“沪港直通车”，未必如当年疯狂，但望有一个幅度的上升浪。不如当年疯狂的原因，主要看今时今日已不同2007年，当年中国内地资本市场相对封闭，但近几年已开放不少。有钱的一早已懂来港开户买股票，现在将之立法立例只是规范化。二来，当年H股较A股或多具折让，但现况A股经多年熊市折磨，A股价低于H股价的也不少，如安徽海螺 及平保 A股还要低价，沪港股相通下，可买A股而压H股价，昨亦已见实况如此，A股涨而H股跌。国指中的重磅类内银、内险股中的H股也多与A股呈溢价，国指也见被压下来，国指昨只升0.39%至10,421。惟淡静多月的港股，难得有焦点玩寻宝游戏，是项政策初期先大利大、中价股，恒指守22,500顺势试冲23,500至24,000暂不变得冀望。若以后市恒指稳守23,000作双底突破论，量度升幅更约至24,870。

无疑消息一出，直觉为先。预计利好港交所 、券商股，因未来港股交投可能增加。港股通总额度为2,500亿人民币，每日额度为105亿人民币（折合约131亿港元，相等于过去一年港股平均交易金额约21%。港交所停牌前跌1%至130.9港元，看来短线复牌之后会反覆冲试140港元。(B05)

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港沪互联通，国指势乐观/ 余少文

虽然进出口贸易数字不如人意，但“港股直通车”终于鸣笛，刺激大市昨日午后急升，证券股以及大折让H股升势最为凌厉，国企指数中线有机会先见12,000点，突破后可看15,000点。国企指数昨早仍跌，但沪港交易所落实互联互通，合计额度5,500亿人民币，刺激中资股午后止跌回升，全日升40点或0.4%，收报10,421点，如由早上低位10,222点计算，回升幅度更达199点，成交额急增至277亿港元，是去年11月以来最大成交额；而红筹指数升69点或1.6%，收报4,374点，成交额91亿港元。

“港股直通车”是刺激大市上升的重大动力，去年底未能出台，到近期才有消息指沪港交易所互联互通，为直通车铺好路轨之余也要惠及A股，也方便中国对中国内地资金流向作监管，相信下一轮会到深港交易所互联互通。只是内银股表现好似食了几担猪油，昨日表现跑输对手，是国指只升40点的原因，也跑输给红指。上次“港股直通车”虽“胎死腹中”，国指也翻一番，三个月内由10,000点升至20,000点，到直通车未能开行以及金融海啸才告一段落。以炒消息也升1倍来推算，国指升越20,000点并非没有可能，只是炒预期跟实际是两码子事，若然今次升幅50%计算，指数可升至15,000点，也是近三年大型上落区9,000点至12,000点，一旦突破后的目标所在。

其实，两地交易所互联互通只是搞活市场流动性，认为A股较港股更吸引，而大市能否继续升，始终离不开基本因素，若然上市公司业绩不济，股价始终会下跌，届时升得愈高，跌得愈伤！影响业绩涉及经济环境和政策因素，中国近期没有利好经济的政策出台，经济表现亦不乐观，昨日指首季GDP可能只有7.3%，见5年低位，海关总署昨日公布的进出口贸易数字可谓加大经济下行的预期。3月进口和出口贸易都录得下跌，进口下跌11.3%，出口下跌6.6%，较市场预期单位数上升为差。不过，仔细回想，中国内地去年3月开始，出现贸易数字“水份”事件，促使中国介入，去年3月和4月数据偏高下，今年3月下跌便不用担心，4月也可能出现这现象。随着市场憧憬直通车的开行，焦点偏向乐观，尤其是中国内地经济越差，中国出手的迫切性大，推出刺激经济政策机会更大。(B06)