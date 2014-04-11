港报财经评论：北水开闸正合时机--信报4月11日

北水开闸正合时机/ 习广思

事隔7年，港股直通车终于推出，变为沪港股票市场交易互联互通机制试点“沪港通”。两地直通车再启动，刺激港股昨天急涨，全日成交额1,069亿港元，恒指上升343点，收报23,186点，走势上突破250天线并见转强。早前资金转向流入旧经济板块，推高中资股，而“沪港通”就如一个game changer，短期内有望刺激港股进一步转强。中国推出“沪港通”令人感到意外，但目前确实是理想的时机，让北水走出去，正好配合中国的改革蓝图。瑞银是少数预测“沪港通”今年内推出的券商，其分析师年初指出，去年三中全会后，中国提出加快实现人民币资本项目可兑换，而要配合汇率改革，故在2014年上半年，中国内地有机会让境内投资者进一步加大对外的投资。

中国内地在两会后推行了多项改革措施，人民币贬值扩大了波动性；加上多项改革尤其是国企改革，都涉及资本市场。值得留意的是，这次是双向直通车，而且煞有介事地给上海额度多500亿人民币，中国明显有意让外国资金进入A股，从而刺激A股。另一层考虑是今年中港股市并不如2007年的中港股市，7年前中港股市都升到天边，北水南调的两个可能结果，一是为港股泡沫再添起泡剂，二是中国内地散户买贵货。

反过来看，即使当年两地资金互通，让香港资金入中国内地买A股，中国内地A股也是一面倒的昂贵，香港投资者一样会接火棒。如今中港股市皆低迷，这时来互通反而做到互惠互利，港股有一些公司是中国内地买不到的，也有一些公司估值较中国内地昂贵，在这个股市格局下，投资者的选择多了，亦不存在接贵货的尴尬局面，更配合中国想刺激A股的做法。再者，7年间人民币大幅升值，港股估值更显得便宜。再说，现时开放北水，不失为解决中国内地金融风险的方法之一。影子银行的出现，及至银行间理财产品急增，一大原因是中国内地资金根本没有出路，大部分资金到欧美买砖头，机构投资者及炒家尚且有办法买美股或港股，普遍散户仍缺乏渠道。“沪港通”打通了多一条水喉，让中国内地散户有机会买港股，特别是一些A股没有的蓝筹股票。“沪港通”开启，固然引申出许多疑问，但对投资者而言，问题始终是应买什么？(B02)

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欧罗兑美元料破高位阻力/ 苏子

联储局昨晨公布的3月份议息记录，意外地显示局内委员继续支持极度宽松的货币政策，加上未见任何有关QE措施结束后6个月加息的表述，如此鸽派的议息记录，与上月耶伦在记者会上发表的偏向鹰派言论大有出入，因此令本来受到提早加息利好因素支撑的美元即时打回原形，再次陷入弱势运行。昨晨的议息记录非旦未能令美汇指数重返100天SMA阻力以上波动，反而更明显跌破上月24日的79.75低位支持收市，令美元后市的走势岌岌可危。

昨天欧洲市美汇指数暂时最低曾见79.42，与上月19日联储局公布议息记录结果前所造的79.36低位十分接近。如昨晚美汇指数成功跌破此低位支持收市，将反映市场已不再相信联储局会提前在明年第二季加息，今年的79.27低位料会进一步失守，并考验去年10月的79低位及月线保历加通道的78.49底部支持。目前美汇指数月线图上的10个月至100个月的短至长期平均线已汇聚在一起，昨晨美汇指数已跌至50个月SMA支持以下收市，如此情况可以持续至月尾，反映稍后美汇指数将向下作出重大突破，即美元最终突破的方向原来是向下，而不是市场大部分投资者所预期的向上。

欧罗兑美元最高曾见1.3875美元，暂时仍未能成功突破上月24日的1.3876美元高位阻力。留意前天欧罗兑美元最高曾见1.3862美元，昨天亚洲市的高位则为1.3870美元。但昨天欧洲市欧罗兑美元却未能在突破亚洲市的高位后，顺利突破上月24日的1.3876美元高位，反而出现激烈的争持局面，这反映市场上正有一股力量阻止欧罗兑美元顺利破关而上。短线而言，若欧罗兑美元一直力守在昨天欧洲市的初段所造的1.3833美元低位以上波动，预料最终看好的投资者的力量将会胜出，相信届时汇价突破1.3876美元高位阻力后，此阻力将成为汇价调整时的重要支持位；至于上月13日所造的1.3967美元高位相信较难发挥强大阻力。若出现一攻即破的情况，小心1.40美元心理关口亦有机会一攻即破，随后将朝着2011年10月的1.4247美元高位迈进。(B14)