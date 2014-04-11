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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 09:45 BJT

****《港报快速浏览》--4月11日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：沪港资本市场双向开放，人民币国际化实质一步--明报                  
 港报社评：通车引四方财，要管好风险--星岛日报                                
 港报社评：沪港股市落实联通，成败系于执行细节--信报                          
 港报社评：股市港沪直通车，冲出香港新未来--经济日报                          
 港报社评：＂沪港通＂加强香港金融中心地位--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：北水开闸正合时机--信报                                        
 港报财经评论：互通受惠股，上车靠分析--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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