新闻稿：中国3月CPI同比上涨2.4%，环比下降0.5%--国家统计局

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(以下是中国国家统计局4月11日发布的“2014年3月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文) 2014年3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.4%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.1%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨2.8%。1-3月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.3%。 3月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.5%。其中，城市下降0.5%，农村下降0.6%；食品价格下降1.6%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.6%，服务价格下降0.1%。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 3月份，食品价格同比上涨4.1%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.35个百分点。其中，鲜菜价格上涨12.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.41个百分点；鲜果价格上涨17.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.37个百分点；水产品价格上涨7.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.20个百分点；粮食价格上涨2.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；肉禽及其制品价格下降1.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.14个百分点（猪肉价格下降6.7%，影响居民消费价格总水平下降约0.21个百分点）。 烟酒及用品价格同比下降0.7%。其中，酒类价格下降1.8%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.3%。其中，服装价格上涨2.6%，鞋类价格上涨1.6%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨6.9%，耐用消费品价格上涨0.4%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.2%。其中，中药材及中成药价格上涨4.1%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.5%，医疗器具及用品价格上涨0.5%。 交通和通信价格同比下降0.4%。其中，通信工具价格下降5.4%，车用燃料及零配件价格下降1.2%，交通工具价格下降1.0%，车辆使用及维修价格上涨2.6%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.1%。其中，旅游价格上涨8.3%，教育服务价格上涨2.3%，文娱费价格上涨1.3%。 居住价格同比上涨2.5%。其中，住房租金价格上涨4.1%，建房及装修材料价格上涨1.4%，水、电、燃料价格上涨1.0%。 据测算，在3月份2.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.3个百分点，新涨价因素约为1.1个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 3月份，食品价格环比下降1.6%。其中，猪肉、鲜菜、水产品和鲜果价格分别下降7.1%、5.4%、1.9%和1.6%，分别影响居民消费价格总水平下降约0.21、0.20、0.05和0.04个百分点。 3月份，非食品价格环比上涨0.1%。其中，衣着、居住、烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格分别上涨0.7%、 0.2%、0.1%和0.1%；家庭设备用品及维修服务价格持平（涨跌幅度为0）；娱乐教育文化用品及服务、交通和通信价格分别下降0.4%和0.3%。（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接 here (整理 李贺; 审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。