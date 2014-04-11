新闻稿：中国3月CPI同比上涨2.4%，环比下降0.5%--国家统计局

(以下是中国国家统计局4月11日发布的“2014年3月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文) 2014年3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.4%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.1%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨2.8%。1-3月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.3%。 3月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.5%。其中，城市下降0.5%，农村下降0.6%；食品价格下降1.6%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.6%，服务价格下降0.1%。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 3月份，食品价格同比上涨4.1%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.35个百分点。其中，鲜菜价格上涨12.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.41个百分点；鲜果价格上涨17.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.37个百分点；水产品价格上涨7.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.20个百分点；粮食价格上涨2.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；肉禽及其制品价格下降1.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.14个百分点（猪肉价格下降6.7%，影响居民消费价格总水平下降约0.21个百分点）。 烟酒及用品价格同比下降0.7%。其中，酒类价格下降1.8%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.3%。其中，服装价格上涨2.6%，鞋类价格上涨1.6%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨6.9%，耐用消费品价格上涨0.4%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.2%。其中，中药材及中成药价格上涨4.1%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.5%，医疗器具及用品价格上涨0.5%。 交通和通信价格同比下降0.4%。其中，通信工具价格下降5.4%，车用燃料及零配件价格下降1.2%，交通工具价格下降1.0%，车辆使用及维修价格上涨2.6%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.1%。其中，旅游价格上涨8.3%，教育服务价格上涨2.3%，文娱费价格上涨1.3%。 居住价格同比上涨2.5%。其中，住房租金价格上涨4.1%，建房及装修材料价格上涨1.4%，水、电、燃料价格上涨1.0%。 据测算，在3月份2.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.3个百分点，新涨价因素约为1.1个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 3月份，食品价格环比下降1.6%。其中，猪肉、鲜菜、水产品和鲜果价格分别下降7.1%、5.4%、1.9%和1.6%，分别影响居民消费价格总水平下降约0.21、0.20、0.05和0.04个百分点。 3月份，非食品价格环比上涨0.1%。其中，衣着、居住、烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格分别上涨0.7%、 0.2%、0.1%和0.1%；家庭设备用品及维修服务价格持平（涨跌幅度为0）；娱乐教育文化用品及服务、交通和通信价格分别下降0.4%和0.3%。（完）