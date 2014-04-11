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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 09:08 BJT

中国个股：格林美与三井等拟在武汉建设报废汽车零部件再造基地

路透上海4月11日 - 中国废弃资源循环利用企业--深圳市格林美高新技术股份有限公司 周五公告称，拟与日本三井物产 及日本HONEST共同在中国武汉建设报废汽车零部件的再造基地。

公告显示，双方初步计划由格林美为第一大股东，HONEST和三井东京以输入技术、资本为主的合作方式于武汉市成立三方合资公司。三方已签订合作意向书，在未来一年内合作推进项目可行性研究。

HONEST为日本汽车零部件再造领域优势企业。公告称，格林美借本次合作，可以有效打通格林美从报废汽车综合利用到汽车零部件再造的报废汽车产业链，有效整合国际国内技术，推动格林美报废汽车产业链的技术水平与国际先进水平接轨。

格林美周四收报10.89元，过去三个月累计上涨15.2%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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