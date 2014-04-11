港报社评：沪港资本市场双向开放，人民币国际化实质一步--明报4月11日

香港与上海两地股票市场互联互通（下称沪港通），标志着中国资本市场对外开放迈出一大步，香港金融发展进入新阶段，并在连接内地与世界的桥梁作用，更形突显；最值得注意者，是沪港通乃国家就推进人民币国际化的目标和部署，走出的实质一步。

财政司长曾俊华表示沪港通对上海而言，可以促进市场成熟稳步发展，对内地资本项目开放与人民币国际化进程，起着促进作用；至于香港，他说沪港通将促进香港与内地市场战略性融合，增加人民币资金于在岸和离岸市场之间的双向循环，进一步提高香港离岸人民币中心市场的流动性，并在过程中巩固和提升香港作为国际金融中心及离岸人民币中心的地位。

中国经济体积已经位居全球第二，经济仍在持续稳定较快增长，资本市场开放而达至人民币自由兑换、成为国际储备货币之一，已经处于不可逆转之势，否则经济发展瓶颈不仅难以突破，反过来对整体经济会带来难以预测的风险。从这个角度检视沪港通，可以看到它在国家宏观经济和战略目标的重要性。因此，如何做好沪港通，是摆在眼前的重要课题。

香港股票市场法规清晰严明，监管严谨有力，运作公开透明，是成熟市场，相对于内地股市种种流弊，沪港通启动之后，监管机制如何有效运作，是成败关键。

相对于上海股市，香港股市优胜之处显而易见，沪港通的监管，要做到确保香港股市不致沦为容易操控和不公平的政策市，同时促使上海股市的监管向香港经验靠拢。(A02)