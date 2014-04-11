金砖国家：计划在7月峰会前完成开发银行筹备工作

**担忧IMF改革停滞**

金砖国家亦担心，美国国会未批准IMF改革措施，即把IMF资源增加一倍，同时给予金砖国家等新兴市场国家更大话语权。

“我们讨论了对于IMF改革步伐缓慢、以及我们目前所处僵局的共同担心，并希望共同努力来找到公正合理的解决办法，”Gordhan说。

“但很明显，有很多事要看美国。”

20国集团(G20)的一些官员建议甩开美国来推进改革，但未来任何重大决定亦将需要美国的同意，因为美国占IMF的投票份额很高。

Gordhan拒绝评论可能采取什么办法，只是说“所探寻的许多选项”还需要进一步的“商讨”。