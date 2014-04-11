港报社评：通车引四方财，要管好风险--星岛日报4月11日

香港和上海两地股市＂直通车＂预计半年后开始试行，对两地金融发展关系重大，属于＂只许成功＂的任务。大家欣喜日后＂通车＂带来大量生意和投资机会之余，更要做好监管工作，避免＂脱轨＂意外，推动人民币稳步国际化。

2007年香港曾经憧憬内地开行＂港股直通车＂，恒生指数一度飙升至接近32,000点的历史高位，其后因为通车不成打回原形。昨日港沪股市同时反弹，收市上涨超过1%，一些A股和H股出现差价的企业股价波动特别大。

今次安排由总理李克强和两地证监同日公布，权威性毋庸置疑，内容比上次具体得多，尤其是预设投资限额，涉及资金双向流动，避免市场＂非理性亢奋＂。

沪港通对香港的好处，最明显是引入内地资金投资香港大中型上市企业，以及方便港人投资心仪的内地股票，大大扩展了人民币投资渠道。

沪港通带给内地的好处，最直接是吸引各国资金来投，为近年在低位浮沉的上海股市带来刺激。更重要的是进一步扩大人民币作为国际投资货币的吸引力，并且透过开放市场，促进人民币在岸和离岸市场的双向流通，为开放人民币资本帐开路。

内地有升跌停板机制，两地的停牌要求又不统一，交易时段和监管要求亦有差异，如何避免大鳄趁一边停市大做手脚，需要进一步商讨合作防控。

香港与上海股市互通，长远来说也可能会复制到其他市场，未必是永远的独门生意。香港要做好先行先试角色，有利日后扩大投资额度，同时以领先其他地方的优势壮大和巩固实力，同时迎接内地进一步推行金融改革开放带来的机遇。(A06)