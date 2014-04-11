港报社评：沪港股市落实联通，成败系于执行细节--信报4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
中港两地证监会公布沪港股市互通试点，正式拉开＂港股直通车＂的帷幕，既有助巩固香港作为亚洲主要的人民币离岸中心地位，也加速人民币国际化的步伐，产生政策＂互惠＂效果。
不过，沪港股市交易联通，必然牵动两地的资金流动。按照试点，虽然买卖设有投资额度，受到控制，但市场波动相互传递的风险，则恐怕难以回避。因此，如何把握政策的＂互利＂机遇，落实执行，达致双赢，至为关键。
沪港通按照试点对市场风险控制的设置，包括在投资额度和投资产品上作出限制，虽然增加了金融安全，也保障了人民币资本账目循序渐进的稳定开放步伐，但市场波动相互传递的风险，相信会对两地股市产生交叉感染的影响，并且因为两地在交易细节上的制度差异，或引起两地在一些监管安排上的分歧、出现市场利益冲突和风险分配问题，需要沪港金融监管机构制订一个有效的合作和风险防范与分担机制，以维系市场运行秩序，才能给予无论是＂沪股通＂或＂港股通＂的投资者信心。
按政策落实的进度，估计6个月后可以启动。但明显看到，当前最重要的一步，是在沪港股市联通的政策框架下，两地如何在市场风险分配、控制和监管上取得协调，有效落实执行。沪港通的细节安排，是整项政策成败关键所在，＂魔鬼在细节之中＂。
今年是香港发展离岸人民币市场第10个年头，能够落实沪港通，无疑是香港离岸人民币市场发展史上一个新里程，也是人民币加快国际化步伐，倒迫国内进行金融改革的重要一步，对两地发展都影响深远，不容有失。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。