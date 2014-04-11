港报社评：股市港沪直通车，冲出香港新未来--经济日报4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
港沪股市互联互通开通在望，这趟双向直通车既利港股交投，沪股在引入新资金外亦吸纳国际经验助股改。此反映港沪非零和竞争，更凸显香港要受惠内地改革，须不断推进国际化。
中央在事隔近7年后的今天才决定开车，车程更由单程变双程，一方面应因内地金融改革已上新台阶，中央对管控跨境资金流动、港沪股市承受力等已有较大信心，遂更敢于运用港股此平台，助内地资金走出去。
另一方面，中央亦冀透过香港将更多国际投资者引入内地，既为A股市场注入活水，更重要是利用香港引入国际资金的同时，将国际对公司管治、监管水平等更高要求一并引进，以倒逼内地股改、企业改革，让内地股市由现时炒消息、炒短綫主导，变成更重视价值投资，提升透明度与效率促内地股市健康发展。 惟更应留意的是，今次港沪股市双向直通车，更带出中港经济互动两个积极信息。 其一，港沪竞争非零和游戏。港沪互联互通，香港金融发展固得益，上海力争建股市国际板多年无功，现却藉香港打开国际门户，足见港沪若加强合作，可创双赢。 其二，香港独特优势难代替。近年中央积极助推新加坡、伦敦等离岸人币业务，令香港人币离岸中心难再享「独家」利益。惟港沪股市双向直通车凸显，在中央眼中，香港独特角色仍难替代。只要香港能做好国际化，中央便会不断以香港作改革试验田，令中港互惠互利。 港人应思考如何进一步发挥香港的独特优势，尤其国际化，以在内地改革中抢占先机，不断推香港国际金融中心再上台阶。(A14)
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0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。